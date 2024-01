Fantozzi (Fdi): ”Bisogna fare molto di più per arginare il consumo droga fra i giovani”

“In Toscana è allarme per consumo e spaccio di droga. La nostra Regione è quinta in Italia per sequestri di stupefacenti, le città di Lucca e Firenze sono ai vertici nel consumo di cocaina e il capoluogo di Regione ha il triste primato di essere la città in cui si assume più eroina. Il consumo di droga tra la popolazione giovanile è in rialzo. Gli ultimi dati di Espad Italia riferiscono che più di un giovane su quattro (circa 24mila in Toscana) ha utilizzato una sostanza illegale nel 2022 e che sta crescendo il consumo di crack in modo vertiginoso, e nella nostra Regione più della media nazionale”.

Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Vittorio Fantozzi.

”Come FdI – aggiunge – siamo impegnati da tempo in iniziative di contrasto alla tossicodipendenza consapevoli del fatto che questo fenomeno va a braccetto con la criminalità ed è una fonte di guadagno per le mafie. Nell’ultimo decennio stiamo assistendo all’arrivo di altri tipi di stupefacenti che possiamo definire letali. Si tratta delle cosiddette droghe zombie. Per questo durante l’ultimo Consiglio regionale sul bilancio, abbiamo presentato una mozione per mettere in campo tutti gli anticorpi possibili per contrastare la diffusione di simili sostanze, la cui dannosità non è così conosciuta. Pertanto abbiamo chiesto alla Regione di avviare una campagna di informazione, prevenzione e sensibilizzazione riguardo a tutte le droghe in collaborazione con le Forze dell’ordine, i servizi educativi e le associazioni di volontariato".