EstatecinemA prosegue. I film dell’ultima settimana

Dopo due mesi di offerta variegata sotto le stelle, le proiezioni di EstatecinemA proseguiranno fino a sabato 14 settembre, con ulteriori 6 serate di cinema all’aperto. La nuova location di piazzale San Donato rimarrà aperta fino a metà mese con nuove proposte e il meglio dei titoli programmati nelle settimane scorse. Dopo il grande successo degli incontri con gli autori, con i sold-out per Gianni Amelio e Chiara Francini, il cinema cittadino vivrà presto due settimane di registi e attori che costelleranno le serate lucchesi grazie alle importanti manifestazioni in programma e la prossima riapertura del Cinema Centrale, completamente ristrutturato, che si presenterà con una nuova veste e comfort. Le programmazioni vedranno la proposta del campione di incassi estivo “Inside out 2”, mercoledì 11 settembre, al prezzo unico di 5 euro, per festeggiare a un prezzo ridotto per tutti, la fine dell’estate con le famiglie. Martedì 10 settembre anteprima del film “Widow Cliquot”, commedia che racconta l’origine della famosa etichetta di champagne francese (ingresso unico euro 3,50). Lunedì 9 settembre un classico di fine estate, tornato nelle sale completamente restaurato, a prezzo unico € 3,50, “Sapore di sale”, film icona degli anni ’80. Giovedì 12 settembre, torna il film in concorso al Festival di Locarno “La vita accanto”, di Marco Tullio Giordana (sempre a 3 euro e 50). Venerdì 13 e sabato 14, gran finale con il film di Gianni Amelio con protagonista Alessandro Borghi “Campo di battaglia”, accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico lucchese, durante la sua presentazione di domenica 1° settembre.