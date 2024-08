Emergenza caldo . Il piano dell’Asl

Nella Valle del Serchio è stata rafforzata la rete a disposizione dei cittadini per far fronte al caldo che in questo periodo sta mettendo a dura prova i cittadini, in particolare coloro che sono più fragili. Infatti, oltre alla guardia medica, presente tutte le notti, nei giorni prefestivi e festivi a Bagni di Lucca, Barga, Castelnuovo e Piazza al Serchio, e solamente nei fine settimana e prefestivi e festivi a Coreglia e Gallicano, gli assistiti possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00 (non festivi), anche alle medicine di gruppo attive a Barga capoluogo, Castelnuovo capoluogo e Piazza al Serchio capoluogo. L’estate è sempre un periodo molto difficilem psecialmente per gli anziani, e l’aiuto che arriva dall’Asl sarà molto importante per i cittadini. Inoltre, nel comune di Bagni di Lucca, alla Casa della Salute di Fornoli, oltre alle due dottoresse di medicina generale sarà presente, nei giorni feriali, anche il dottor Luca Donati che effettuerà consulenze, soprattutto per quanto riguarda i disturbi causati dal caldo.

Donati, per il mese di agosto, sarà disponibile in particolare per gli assistiti non iscritti con le dottoresse di famiglia di Fornoli. Le visite e le consulenze si svolgeranno nell’ambulatorio n. 7 nel blocco A della Casa della Salute di Fornoli, nei giorni di: venerdì 2 – 16 – 23 – 30 agosto dalle 14,00 alle 18,00; martedì 6 e giovedì 8 agosto dalle 8,00 alle 12,00 e martedì 20 dalle 9,00 alle 13,00.