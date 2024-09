Elisa Maffei torna a casa: "Che bello essere qui"

Elisa Maffei, soprannominata "Titta", classe 1996 ritorna a Lucca. Cresciuta nel Le Mura, con l’arrivo in soltanto due anni in prima squadra in A1. Alta 175 centimetri è poi approdata in serie B al Nico Basket, una stagione al Gmv Ghezzano e due al Jolly Livorno, con la conquista della promozione in A2. Nella stagione 2020-2021 ritorna a casa ne Le Mura Spring, ma poi si trasferisce questa volta a Gallarate per giocare nella serie C lombarda. Ma la voglia di tornare a vestire la maglia della squadra della sua città è forte e tanto attesa così, dopo due anni giocati ad ottimi livelli con la Pielle Livorno Elisa Maffei, arriva alla corte di coach Luca Biagi. "E’ sempre bello – ha commentato la guardia – tornare a casa. Lo è ancora di più farlo in questa stagione ricca di novità, ambizione e grande entusiasmo. Gli obiettivi della società sono chiari ed il mio va di pari passo, dare tutto quello che posso per far sì che si realizzino ed aiutare a riportare in alto il basket femminile in questa bella città. Ringrazio tutta la società per l’opportunità e la fiducia e le mie compagne che subito mi hanno accolta nel migliore dei modi".

"Ci sono aspetti nuovi – ha concluso Maffei – ma anche aspetti nuovi, che tornando a casa ritrovo. E’ sempre stato ed è ancora un ambiente familiare confortevole. Ci sono tante novità e penso che sarà un’annata molto interessante, per il basket femminile. Non sarà un campionato facile, ma cercheremo di dare il massimo ogni volta che scenderemo in campo. Ci stiamo allenando molto bene agli "ordini" del coach, ma la cosa più bella è che si vede già la bella impronta che questo gruppo fantastico sta cercando di dare".

Intanto il roster sta continuando la preparazione a ritmi serrati. Al gruppo si è aggregata anche la giocatrice ucraina Cherkaska. Per sapere la prima avversare de Le Mura Spring, che sarà da aspettare la metà di questo mese, quando dovrebbe essere reso noto il calendario definitivo. Prima però ci sarà una riunione tra la Federazione e le società dove verrà illustrata anche la nuova formula del torneo.

Alessia Lombardi