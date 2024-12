“Elfo per un giorno“, ora si può. Il gusto di donare un giocattolo

Scegliere con cura il giocattolo più prezioso, confezionarlo con amore e poi donarlo: sabato 14 e domenica 15 dicembre, alla Fabbrica del Natale in piazzetta San Carlo bambine e bambini potranno essere “Elfo per un giorno”. Torna l’iniziativa promossa dall’associazione Astrea, con il patrocinio del Comune di Lucca e inserita nell’ambito delle iniziative natalizie della città: un’occasione per vivere l’atmosfera del Natale e contribuire al circolo virtuoso della solidarietà.

“Con ‘Elfo per un giorno’ - spiega la presidente dell’associazione Diletta Simonetti - vogliamo coinvolgere i più piccoli in un gesto semplice ma di grande valore: donare. Bambine e bambini sono infatti invitati a scegliere un loro giocattolo, impacchettarlo e consegnarlo a Babbo Natale affinché possa poi essere consegnato ai piccoli in situazioni di difficoltà. Da anni lavoriamo fianco a fianco delle altre associazioni di volontariato del territorio supportando e accompagnando donne, bambini e famiglie che vivono condizioni di disagio: una volta raccolti, i regali scelti e confezionati dagli Elfi per un giorno saranno consegnati alle bambine e ai bambini dei centri di ascolto e delle strutture di accoglienza sul territorio grazie al supporto della Caritas”.

Dalle 15 alle 19, l’appuntamento è in piazzetta San Carlo con un vero e proprio laboratorio natalizio: i piccoli potranno portare il loro regalo, confezionarlo con cura e lasciarlo a Babbo Natale. I giocattoli che saranno ammessi dovranno essere in buone condizioni, puliti, funzionanti e completi di tutti i pezzi. La partecipazione è libera e gratuita e non c’è limite al numero di giocattoli che si possono portare (www.associazioneastrea.it).