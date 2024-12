Ecco la riqualificazione per i campi da tennis

La riqualificazione e l’ammodernamento dei campi da tennis di via Romana Est a Porcari è ormai ad un passo: la giunta ha approvato l’atto di indirizzo. Condizione preliminare per l’affidamento. In pole position l’associazione ASD Tennis Prestige di Monte San Quirico. Era stato emanato, da parte del Comune, un bando nei mesi scorsi. Due le proposte ammissibili, quella che ha ottenuto il punteggio più alto è quella dell’associazione lucchese. Prevista la massima fruibilità anche per le persone con disabilità nel rispetto dei principi di inclusività e benessere, incentivando la partecipazione delle diverse fasce di partecipazione alle attività sportive, creando un ambiente stimolante ed accogliente per tutti i partecipanti. Il progetto prevede il rifacimento dei campi in terra battuta, degli arredi, con nuove platee, l’efficientamento energetico attraverso il fotovoltaico. Tra le curiosità nella struttura troverà spazio la cosiddetta pergola bioclimatica.

Ovviamente ci sarà una club house, uno spazio che sarà la sede del circolo e campi coperti con palloni per giocare anche durante i mesi invernali. Dal quadro economico finanziario emerge un investimento di 350.952,65 euro con durata di gestione per 15 anni. Le associazioni e le società sportive possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Se il Comune riconosce l’interesse pubblico del progetto affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. In questo caso 15 anni, un tempo congruo per recuperare l’investimento fatto. Verranno organizzati tornei tennistici e non solo.

Massimo Stefanini