Ecco “Di-segni Festival” a Capannori: arte, parole e colori per bambini e famiglie

Torna per il secondo anno consecutivo ‘Di-SEGNI’ Festival - arte, parole e colori, esperienze per famiglie e bambini“, in programma domenica 15 ottobre dalle 9.30 alle 19.30 in Via Guido Rossa e al centro per le famiglie Piccola Artemisia. Il Festival è promosso dal Comune di Capannori e finanziato con i contributi del Progetto “Pippi“ per la Piana di Lucca e il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Tante le iniziative in programma realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che fanno parte della co-progettazione di Piccola Artemisia: letture, laboratori creativi, spettacoli, esposizioni.

"Siamo molto soddisfatti – afferam l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti – di proporre anche quest’anno una manifestazione che offre importanti e numerose esperienze educative e ludiche per adulti e bambini".