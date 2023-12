"E’ colpa mia anche la strage di Hamas?"

"Leggo stupito che la mancata finale di Lucca Capitale della Cultura i geni della sinistra lucchese la attribuiscono anche ad Alberto Veronesi. Già che ci sono perché non attribuiscono a Veronesi anche la strage di Hamas e la guerra Russo-Ucraina? Qui non si tratta solo della ignoranza di questi personaggi, ma di cervelli completamente e definitivamente fritti".

Risponde così Alberto Veronesi a coloro che lo hanno messo in mezzo, in realtà a sinistra, come l’ex candidato sindaco Raspini, ma anche a destra, con esponenti delle Lega a loro volta polemici, come capro espiatorio per la bocciatura di Lucca a Capitale della Cultura per il 2026. Per il presidente del Comitato Pucciniano, sono solo critiche pretestuose e la risposta al vetriolo non si è certo fatta attendere. I rapporti tra Veronesi e il centrosinistra sono ai minimi livelli ormai dai tempi delle scorse comunali quando il maestro scelse, da candidato del terzo polo, di appoggiare Pardini.