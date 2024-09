Due giorni con Sport City Day 2024 “E’ l’antidoto per l’abuso di device“. Sulle Mura con 54 associazioni

Al netto di tante filosofie ecco, finalmente, l’antidoto vero alla dipendenza dai device, soprattutto all’abuso anche in tenera età che crea rischi e danni: lo sport. L’occasione a portata di tutti è quella della due giorni di Sport City Day quarta edizione lucchese, che sabato e domenica invaderà felicemente le Mura e non solo, con un programma dedicato alla scoperta delle discipline sportive, con dimostrazioni, premiazioni, convegni e tanta divulgazione della cultura sportiva nelle scuole e per gli adulti. La manifestazione fa parte dei 160 eventi organizzati in tutta italia dalla Fondazione Sport City Day con l’intento di promuovere lo stile di vita attivo il benessere psicofisico e la pratica sportiva in ambito urbano. Il focus sul tema specifico “Giovani e Social Network, lo sport come antidoto) sarà trattato sabato alel 16.30 alla Casa del Boia da Rosaria Sommariva, esperta in medicina del sonno e presidente dell’Associazione Riaccendi il Sorriso, Marco Simonetti, medico e vicepresidente dell’associazione stessa, Cinzia Castronovo psicologa dell’Ospedale San Raffaele di Milano e Alessia Bertocchini chirurgo pediatra, modererà il giornalista Fabrizio Vincenti.

“Nell’occasione di questo incontro – hanno anticipato ieri i referenti dell’Associaizone durante la presentazione del programma con l’assessore Fabio Barsanti – presen teremo dei dati che sono allarmanti. Intanto perchè c’è un crollo dell’apprendimento dei giovani a scuola, mentre insorgono episodi di autolesioni e problemi della postura. E’ un tema che merita attenzione“.

“Dopo aver portato Sport City Day sulle Mura e nel parco fluviale che rappresentano i luoghi più simbolici e cari per i cittadini appassionati di attività sportive all’aperto in questa edizione abbiamo affiancato alla giornata dedicata alla presentazione delle singole discipline due importanti momenti di riflessione e approfondimento dedicati alla sostenibilità ambientale, ai giovani e alle famiglie che affrontano ogni giorno la sfida dell’educazione in un mondo caratterizzato da potentissime connessioni globali ma anche da grandi solitudini e forme di autoesclusione – sottolinea l’assessore Barsanti –, lo sport ancora oggi rappresenta un potentissimo mezzo di aggregazione, educazione, socialità e cultura, per questo Sport City Day è il luogo dove vedere, provare, conoscere e avere informazioni dalle società, associazioni ed dagli enti di promozione sportiva del nostro territorio. Una grande occasione di crescita“.

