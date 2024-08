domani si entra gratis

Ai Musei nazionali di Villa Guinigi e di Palazzo Mansi domani apertura dalle 9 alle 19.30 a ingresso gratuito. Possibilità di visita anche per il giorno di Ferragosto, sempre dalle 9 alle 19.30, ultimo ingresso alle 18, e così domenica 18 agosto. Sono in calendario anche aperture serali: il 31 agosto a Palazzo mansi dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30) in occasione della Notte Bianca. Così a Villa Guinigi, sempre sabato 31, dalle 19.30-23.30, alle 21 visita tematica “Notte al museo“. Numero limitato, prenotazione a 0583/496033.