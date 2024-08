“Dolce notte! Quante stelle!“. Arriva il concerto a Celle Puccini

Prosegue il programma culturale dell’associazione Lucchesi nel Mondo dedicato al Turismo delle Radici ed all’omaggio a Giacomo Puccini per i 100 anni dalla scomparsa, stasera alle 21 sull’uscio della casa degli avi di Puccini a Celle Puccini (Pescaglia) con "Dolce notte! Quante stelle!", una serata a ingresso libero.

Il repertorio è incentrato su Madama Butterfly (dalla quale è tratto il titolo), La Bohème, Il Tabarro e Gianni Schicchi e gli artisti saranno il soprano Marina Medici, titolare del ruolo di Cio Cio San a Torre del Lago, il tenore italo-scozzese Carlo Eugenio Raffaelli, il baritono venezuelano Pedro Carrillo e la mezzosoprano greco Nefeli Spyropolou. L’incontro fa parte della rassegna concertistica "Celle sotto le stelle": come ogni anno l’associazione promuove, con la direzione artistica di Vivien Hewitt, una serie di eventi musicali a ingresso libero nella piazzetta antistante il museo, sempre alle 21, quest’anno promossi con il sostegno del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, del Comune di Pescaglia e la consueta collaborazione del Comitato per le celebrazioni pucciniane.

Accompagnati al piano dal Maestro Mattia Fusi si esibiranno la soprano Marina Medici, il baritono Pedro Carrillo, il tenore Carlo Eugenio Raffaelli e il mezzo soprano Nefeli Spyropolou. I successivi appuntamenti in calendario sono la Premiazione dei "Lucchesi che si sono distinti all’estero" organizzata con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest venerdì 13 settembre 2021 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca alle 16.

Le attività dell’associazione Lucchesi nel Mondo sono sostenute dal Ministero della Cultura, dal Comune di Lucca - ViviLucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Camera di Commercio TNO e dai Comuni che sono soci dell’Associazione tra cui Pescaglia, dove ha sede il Museo Pucciniano di Celle e dal Comitato per le Celebrazioni Pucciniane.

Marco Nicoli