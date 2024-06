“Disponibili a tutto, ma non al trasloco“

Gli ambulanti del mercato storico di piazza Napoleone, secondo il Comune destinato a trasferirsi in piazza San Francesco, dopo l’audizione rispondono per “pec“ all’assessore Granucci, ai consiglieri comunali e al presidente della commissione commercio. E’ Antonio Minutella a sintetizzare le istanze degli operatori della fiera che non intendono trasferirsi. “Siamo disponibili a investire su nuove strutture, miglioramenti estetici, qualitativi delle merci proposte in vendita e altri accorgimenti necessari. In più per le edizioni di Pasqua e Settembre siamo rimasti in pochi concessionari pertanto siamo disponibili a condividere la piazza con altri operatori di artigianato o insieme ad altre iniziative per poter migliorare le due manifestazioni“.

Disponibilità anche a ridurre il periodo di presenza sotto Natale, ma non a trasferirsi in San Francesco. “Qualunque incentivo o aiuto economico che il Comune fosse in grado di darci non compenserebbe la perdita di guadagno che avremmo spostandoci in Piazza S. Francesco, portando drastiche conseguenze per la sopravvivenza stessa delle nostre famiglie – evidenzia Minutella –. E’ doveroso inoltre considerare che le nostre concessioni rinnovate per Piazza Napoleone scadono nel 2032. A questo punto chiediamo al Comune indicazioni specifiche dei cambiamenti e delle migliorie che dovremmo fare per continuare a operare in Piazza Napoleone, ringraziando per l’apertura al dialogo“.