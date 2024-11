Discarica bonificata. Il Comitato paesano ripulisce le Selvarelle

Decine di sacchi di spazzatura oltre a sci, giochi per consolle, orologi, album di figurine, decine e decine di bottiglie di birra e alcolici vuote, lampadine e tanto altro: è questo il triste bottino dell’intervento di pulizia condotto martedì a Dezza, nel solco delle Selvarelle, da parte del comitato paesano della frazione, insieme all’amministrazione comunale e ad Ascit; presente anche la Polizia Municipale per il reperimento di eventuali prove che possano far risalire al nome dei responsabili dell’abbandono. Il materiale utile è stato trattenuto per le indagini di rito.

Tanti i volontari che si sono dati appuntamento in località Tognarello, lungo la strada che porta a Dezza Alta per bonificare la discarica: un intervento reso possibile dalle numerose segnalazioni di cittadini ad Ascit e al Comune.

"Ci tengo a ringraziare i membri del comitato paesano di Dezza – commenta l’assessore all’ambiente, Silvia Valentini, presente alle operazioni – hanno voluto fortemente partecipare a questa mattinata di pulizia, con grande senso civico, contribuendo così a tenere pulito il territorio che ci circonda. Abbandonare rifiuti è un crimine, contro l’ambiente e contro tutta la comunità che si impegna per tutelare e preservarlo. Spero che con questo gesto si possa avviare un contagio virtuoso, che porti alla sensibilizzazione di chi, ancora, maltratta la casa di tutti". I sacchi recuperati grazie al prezioso contributo dei volontari sono poi stati presi in carico dagli operatori di Ascit che si occuperanno dell’opportuno smaltimento). E inoltre possibile conferire i rifiuti direttamente al centro di raccolta di Socciglia, il giovedì dalle 8 alle 12.30, il martedì e il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16. Per segnalare rifiuti abbandonati bordo strada, invece, è attivo il servizio Acchiarifiuti: si può scrivere un messaggio su Whatsapp al 348.6001346 indicando il Comune, l’oggetto abbandonato e l’indirizzo completo.

Marco Nicoli