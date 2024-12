“Diamo una zampa a chi non ha voce“. Show per aiutare i randagi

Appuntamento speciale stasera alle 21 al Teatro Parrocchiale di Vicopelago: si tiene infatti lo spettacolo “Diamo una zampa a chi non ha voce“ in aiuto a tutti i randagi, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Araba Felice“. Un revival anni ’60/ ’70/ ’80: canzoni, musica e scenette in vernacolo lucchese. Protagonisti Roberto Borelli, Giovanna Bartoli, il Maestro Tiziano Mangani, Angela Bandoni e Giovanna Vellutini. Fonico Matteo Paolinelli. L’ingresso è a offerta libera. L’Associazione è nata nel 2024 dal desiderio di alcuni volontari di aiutare tutti i pelosi meno fortunati e le loro famiglie in difficoltà. Ogni giorno, i volontari hanno bisogno dell’aiuto di tutti, per sostenere le tante spese veterinarie e le raccolte cibo.

Insomma un appuntamento da non perdere per chi ama gli animali e anche la musica.