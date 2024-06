Del Chiaro, gioia travolgente: "Sarò il sindaco anche di quelli che non sono andati a votare"

E’ arrivato in bicicletta, come Menesini cinque anni fa. Del resto il nuovo sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha una volontà particolare di tutelare l’ambiente, essendone stato assessore per un lustro. Alla sua sede elettorale è stato accolto dai sostenitori con baci e abbracci, per dirla alla Virzì. Lo spumante e il brindisi beneaugurale come da prassi, per una gioia comunque sempre contenuta. Al momento delle bollicine, tra l’altro, mancavano ancora una dozzina di sezioni per il risultato ufficiale. Ma ormai non c’erano più dubbi sull’esito di questa consultazione. Come sul 3-0 nel calcio nei minuti di recupero. Il passaggio del testimone con Luca Menesini è completato.

"Ci speravo, ci contavo, ma non c’è nulla di scontato - ha esordito il neo sindaco - e quindi un risultato con queste dimensioni mi soddisfa e mi regala una felicità ancora maggiore. Ringrazio veramente tutti coloro che ci hanno accordato il loro consenso". La domanda, come sosteneva Lubrano – sorge spontanea. Come giudica questa scarsa affluenza per le amministrative? "E’ un tema che purtroppo dobbiamo affrontare sempre di più negli ultimi anni, ma è difficile stabilire le cause e, di conseguenza, poter avere la ricetta giusta per risolvere la questione. C’è disaffezione, è indubbio, ma io sarò il sindaco di tutti e lavorerò subito per l’intera comunità di Capannori. Il primo progetto che porterò avanti? La creazione di una struttura che possa aiutare le persone a livello sanitario, magari facendo diminuire le liste di attesa, con il “Pronto dottore“, avere un servizio in più per chi ha bisogno e inoltre, altro aspetto a cui mi dedicherò sin dal primo giorno, un intervento rapido per superare le emergenze di ogni genere, magari il semplice ripristino dell’energia elettrica dopo un temporale. Un modo per esserci, per dimostrare di stare al fianco dei cittadini, anche e soprattutto di quelli che non si sono recati alle urne. Mi metto a disposizione di tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno, sempre con l’obiettivo di costruire una Capannori del futuro sempre migliore come luogo in cui vivere. La squadra di governo? E’ presto. Oggi si festeggia".

Del Chiaro è stato in Legambiente, poi gli step graduali: prima consigliere comunale, dal 2014 al 2019 e negli ultimi cinque anni assessore. Fino a tarda sera si stavano conteggiando le preferenze, oggi il quadro sarà più chiaro per ipotizzare la composizione del consiglio comunale e per dare il via al classico toto assessori.

Massimo Stefanini