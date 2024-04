Corteo antifascista in centro

25 Aprile sempre, resistenza ovunque! Questo lo slogan scelto dalle sigle che lo promuovono per il corteo che si terra oggi, con ritrovo alle ore 9,30 in piazza San Michele, lungo le vie del centro storico. I promotori sono: Alternativa Libertaria, Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio, Collettivo Nuova Resistenza, Confederazione Cobas Provincia di Lucca, Giovani Comunisti/e, Popolare Trebesto, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Società Popolare di Mutuo Soccorso “G.Garibaldi“. ”Saremo in corteo – spiegano – per gridare che l’antifascismo è resistenza, sempre e ovunque, e ribadire, come e più degli anni scorsi, che ricordare non basta“.

Molte poi le altre rivendicazioni, tra cui ”denunciare il genocidio del popolo palestinese in corso da oltre sei mesi nella striscia di Gaza, perpetrato dallo stato israeliano con il sostegno dei principali paesi occidentali e la complicità della maggior parte dei loro media, banche e multinazionali“, Ma anche ”chiedere un immediato cessate il fuoco e l’avvio di percorsi negoziali per la risoluzione dei conflitti in atto. Saremo in corteo contro la guerra, la produzione e la vendita di armi, lo sviluppo di economie di guerra, di cui il capitalismo è responsabile. Saremo in corteo per liberarci da tutte le servitù militari sui nostri territori e per lo scioglimento della Nato. Saremo in corteo per chi viene sbattuto in un carcere, vessato e in catene, anche fino alla morte, e continua a lottare contro il fascismo e per la dignità. Saremo in corteo per Alfredo Cospito, Ilaria Salis e gli antifascisti e le antifasciste di Budapest“.