Corsi per la sicurezza. Tre moduli formativi in presenza nella sede

Fisascat Cisl Toscana Nord in collaborazione con Ebincolf organizza il percorso formativo Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico il percorso si articolerà in tre moduli distinti. Corso antincendio livello 1 lunedì 16 ottobre ore 14.30 - 18.30, con parte teorica e pratica. Inoltre c’è il Corso Blsd (Basic Life Support - early Defibrillation) mercoledì 25 ottobre ore 13.30 - 18.30. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Poi c’è il corso di primo soccorso martedì 7 novembre modulo A - ore 9- 13, modulo B - ore 14 - 18. Mercoledì 8 novembre modulo C ore 9-13. Corsi in presenza nella sede Cisl di Viale Puccini 1780. Adesioni entro il 29 settembre scrivendo a [email protected]

tel. 366 7656959.