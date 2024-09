Coppa Italia Prima e Seconda categoria, i risultati

Hanno ripreso ufficialmente la stagione della Prima e della Seconda categoria, con la prima giornata di Coppa Italia, in attesa dell’avvio del campionato fissato per domenica 15 settembre. Un primo fine settimana di rodaggio e test, in attesa del vero inizio del campionato. In Prima Categoria i Diavoli Neri Gorfigliano hanno perso 4 a 0 in casa contro il Pieve Fosciana a segno Lucchesi, Borgia, Galletti e Pucci. Domenica prossima i Diavoli Neri Gorfigliano affronteranno il Corsagna. Sconfitta interna anche per l’Academy Porcari contro l’Atletico Lucca per 3 a 1. Rossoneri in vantaggio con Secchi, raddoppio di Giuliani, ha accorciato Tortora gol vittoria allo scadere di Baroncini. E domenica prossima ci sarà il derby tra Academy Porcari e Folgor Marlia. Secca vittoria per 2 a 0 del Capannori sul C.Q.S. Pistoia con la firma di Giusfredi e Haoudi.

In seconda categoria successo esterno della Folgore Segromigno Piano 3 a 2 sul San Macario Oltreserchio che nella seconda giornata se la vedrà con il Valfreddana. Giallorossi a segno con Obbligato, Bachini e Angeli per il San Macario Pieruccini e Francalanci. Pareggio a reti bianche tra Atletico Castiglione e Cascio, prossima sfida Atletico Castiglione - Piazza al Serchio. Il Gallicano vince 3 a 1 sul campo del Fornaci con le reti di Maiorano, Alfredini ed autogol di Taddei, per il Fornaci rete sul rigore di Bechelli e domenica affronteranno il Molazzana. Anche il Borgo a Mozzano, che domenica giocherà contro il Ghivizzano ha perso 3 a 1 contro la Morianese che passa con Chetoni e Berrettini, per i padroni di casa ha segnato Fati.

Vittoria casalinga per l’Academy Tau 2 a 0 con Della Maggiora e Berrutti contro il Pieve San Paolo che nel prossimo turno giocherà contro il Pescia.

Alessia Lombardi