Contributo di oltre mille euro da Lions e Club Italiano delle 500

Nella splendida cornice di piazza Ricasoli ad Altopascio alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio, del presidente Giovanni Illibato a nome del Lions Club Antiche Valli Lucchesi e del fiduciario del Club Italiano delle 500 Massimo Lissa è stato consegnato nelle mani di Silvia Chelazzi presidente della sezione provinciale di Lucca dell’Unione Italiana Ciechi un contributo di 1.250 euro finalizzato al finanziamento di corsi di informatica per non vedenti o ipovedenti.

La consegna è avvenuta nel corso della tappa di Altopascio del raduno del club Italiano delle 500 che ha visto la presenza di oltre 50 equipaggi a bordo delle loro splendide auto d’epoca. L’atmosfera di piazza Ricasoli e la calorosa accoglienza dell’amministrazione comunale di Altopascio hanno reso omaggio ad un appuntamento che ha unito passione, cultura e solidarietà in un connubio ben riuscito ed apprezzato da tutti i partecipanti e dal folto pubblico presente. Ma l’associazione non si ferma qui per le iniziative su Altopascio.

In linea con i valori e lo spirito lionistico di operare per il benessere delle comunità in cui operano, il Club Antiche Valli cofinanzierà un progetto di riqualificazione urbanistica del comune di Altopascio che prevede, attraverso un intervento di street art, il recupero e la valorizzazione di 3 cabine Enel su cui verranno dipinti altrettanti murales da un noto artista, interprete di questa nuova forma d’arte.

Tra gli altri temi in generale toccati, anche il lavoro e uno degli argomenti più gettonati, quello dell’intelligenza artificiale.

