Contributo affitto: "Bocciata nostra proposta"

Bocciato l’ordine del giorno per il contributo affitto che era stato tagliato. Lo fa sapere il consigliere comunale di “Sinistra Con“, Daniele Bianucci (nella foto): "Avevamo chiesto una quota di solidarietà dal nuovo balzello di 750mila euro sui passi carrabili, invece neppure un euro in più per le centinaia di famiglie lucchesi che sono rimaste senza il contributo affitto". Va avanti: "Quando l’emergenza abitativa sul nostro territorio sta esplodendo, coi dati del Tribunale di Lucca che testimoniano il preoccupante aumento degli sfratti in corso, la maggioranza di destra ha bocciato senza appello il nostro ordine del giorno al bilancio, che chiedeva di coprire almeno una parte delle risorse che il governo nazionale ha tagliato: le risorse si trovano per le luci, i balli, i canti e le feste vichinghe che vuole Casapound e non per chi è accanto a noi e ha bisogno". Prosegue il consigliere di centrosinistra: "Avevamo proposto di stabilire una quota di solidarietà derivante dall’aumento dei passi carrai - afferma - , ma dal sindaco e dalla giunta ci è stato risposto in Consiglio che le priorità adesso sono ben altre; i dati dell’emergenza abitativa sul nostro territorio sono molto evidenti: al Tribunale di Lucca, sono 435 le istanze di esecuzione di sfratto, in aumento del 106 per cento; e il numero degli sfratti eseguiti è pari a 252 (più 103 per cento rispetto all’anno precedente). Taglio dovuto all’azzeramento delle risorse messe a disposizione dal Governo nazionale sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (meno 844mila euro), a fronte di un incremento di risorse garantito invece sia dalla Regione Toscana che dal Comune di Lucca: peccato, sarebbe stato un bel segnale per la città".

m.g.