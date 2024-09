Concorso per tecnici. Nuove opportunità per il “posto fisso“ “Entro l’anno il bando“

La chiamata stavolta è per i tecnici – geometri, periti, ingegneri e architetti – che avranno le carte in regola per candidarsi al nuovo concorso che il Comune sta per varare. “La volontà è quella di coprire il turnover potenziando gli uffici ma anche valorizzare contemporaneamente le forze già in campo – sottolinea l’assessore al personale Moreno Bruni (nella foto) –. Per questo dopo il concorso per i vigili urbani e quello per 15 posti per istruttore amministrativo, adesso a stretto giro, entro l’anno o al massimo all’inizio del 2025, apriremo alle assunzioni per tecnici, sia diplomati che laureati. Presto pubblicheremo il bando“.

Quindi nuove opportunità si aprono mentre, in questi giorni, siamo in volata finale per le ultime prove orali di selezione per il profilo di istruttore amministrativo. “Sono 185 coloro che hanno superato la prova scritta accedendo agli orali, su circa duemila candidati iniziali – fa sapere l’assessore –. Se supereranno il punteggio di 21 trentesimi nella prova orale avranno accesso diretto alla graduatoria. La posizione sarà determinata a quel punto non solo dal punteggio acquisito durante i test ma anche dai titoli di studio e titoli formativi vari“. I colloqui orali sono in corso anche in questi giorni, finiranno probabilmente lunedì. E gli esiti saranno velocemente “a pronta presa“ per i candidati che, a questo punto, se non falliranno la prova orale, anche se non rientrassero nei primi 15, avranno chance concrete di essere ripescati dalla graduatoria entro i due anni in cui resterà valida. “Confermo il piano delle assunzioni che avevamo annunciato – evidenzia Bruni –: 61 posti in tre anni. In linea di massima il proposito che ci eravamo dati era quello di reclutare stabilmente 15 persone nel 2024, esattamente quello che stiamo facendo con il concorso di istruttore amministrativo, 21 nel 2025 e 25 nel 2026. Tali assunzioni interesseranno un po’ tutti i settori dell’amministrazione, fra i quali si segnala la Polizia municipale, il Suap, i servizi demografici, l’edilizia privata, l’Urp e Protocollo, i lavori pubblici, i servizi scolastici e il sociale“. Nel futuro molto prossimo l’assessore considera anche un eventuale ulteriore potenziamento della pianta organica dei vigili urbani, attingendo da una graduatoria ancora valida. “Non solo sono aumentate le mansioni a carico dei vigili urbani, ma la città stessa è cresciuta per numero e qualità degli eventi. Quindi – sottolinea Bruni – è importante in questa fase valutare ulteriori assunzioni nel corpo di polizia municipale“. Un occhio di riguardo anche per i dipendenti in forza, che attualmente sono circa 530. “Abbiamo varato per loro il meccanismo delle progressioni orizzontali, che vanno nella direzione della crescita professionale e quindi della valorizzazione del lavoro ma anche di una maggiore remunerazione, e stiamo preparando le progressioni verticali. In questo caso l’intento è di premiare in termini di carriera interna all’ente, e di remunerazione, anche chi è forte di una esperienza tale che ha comunque titolo per accedere a ruoli apicali. L’obiettivo è quello di valorizzare il personale interno in termini di professionalità“.

Laura Sartini