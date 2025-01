Concerto dell’Epifania: il ricavato alla Misericordia

Un appuntamento ormai tradizionale e che, quest’anno, vedrà destinare i fondi raccolti alla Misericordia di Lucca. Lunedì 6, nell’auditorium di San Girolamo, si terrà infatti il XVII Concerto dell’Epifania che ormai è divenuto un appuntamento atteso da molti intenditori di musica.

Il Concerto avrà inizio alle ore 17 e sarà, come di consueto, con ingresso ad offerta libera. Saranno proposte, questa volta, musiche di Verdi, Puccini, Leoncavallo, Leigh, Arlen e Lehar, eseguite dal pianista Paolo Raffo, dal soprano Serena Farnocchia (nella foto) e dal baritono, Veio Torcigliani. Presenterà Debora Pioli.

Il concerto, organizzato dalla Loggia Francesco Burlamacchi nr. 1113 del Grande Oriente d’Italia, è finalizzato a raccogliere fondi che verranno devoluti all’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca. Continua così il cammino, intrapreso dalla Loggia Francesco Burlamacchi con l’apertura del Tempio Massonico di Lucca avvenuta il 30 settembre 2017, contribuzione per l’assegnazione di una borsa di studio biennale per uno studente meritevole all’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” per i bienni 2017-2018 e 2019-2020, restauro del monumento a Francesco Burlamacchi inaugurato il 27 ottobre 2018 e collaborazione all’organizzazione del Processo Storico a Francesco Burlamacchi tenutosi il 25 novembre 2018 con il conio di moneta celebrativa.

"Tutto ciò - si legge in una nota - per esternare sia il pensiero e la filosofia della Massoneria, sia la diffusione dei principi di libertà e tolleranza, sia l’impegno di umana solidarietà". "Nostro desiderio - conclude - è che questa iniziativa, già supportata dalla nostra città nelle precedenti edizioni, possa continuare ad essere un momento di incontro e di solidarietà comune".

Cris. Cons.