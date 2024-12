Con l’auto di notte nel greto del torrente

Un volo di circa dieci metri nel greto di un torrente con la sua auto. Brutta disavventura intorno alle 4 di ieri mattina sulle colline di Matraia per un uomo di 39 anni che ha perduto il controllo del veicolo finendo fuori strada. Scattati i soccorsi, attraverso il coordinamento del 118 che ha inviato personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo. Una volta riportato sulla strada, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire esattamente la dinamica.