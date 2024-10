Comitati ambientali: "Quali finanziamenti?. La Regione non li dà"

Liano Picchi, del coordinamento dei comitati ambientali della Piana, ritorna sull’argomento dei finanziamenti necessari per realizzare l’impianto. "E’ stato detto che la piattaforma sarà finanziata con fondi PNRR e dalla Regione Toscana, quindi senza alcun costo per il Comune, però . aggiunge Picchi – non è così, infatti grazie all’interrogazione del consigliere regionale Massimiliano Baldini, Lega, abbiamo invece appreso che l’assessora all’ambiente Monni ha confermato l’assenza di qualsiasi stanziamento regionale per l’impianto. Eppure è già scaduta la la gara di appalto, siamo in fase di esame delle offerte per l’aggiudicazione e manca ancora certezza sulla copertura del 50% dei costi iniziali. Quale buon padre di famiglia appalterebbe i lavori di una casa avendo meno della metà dei capitali necessari ?".