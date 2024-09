Cinema d’essai, a Lucca il Leone D’Oro

Si è delineato il ricco programma di anteprime degli Incontri del Cinema d’Essai, organizzati dalla Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) per la prima volta a Lucca, dal 30 settembre al 3 ottobre, con una pre-apertura domenica 29 settembre in collaborazione con il Lucca Film Festival: il regista Francesco Costabile e il protagonista Francesco Gheghi presenteranno al pubblico lucchese Familia, premio al miglior attore di Venezia Orizzonti e Segnalazione UNICEF di Agiscuola.

Tra le tante anteprime per i professionisti del cinema d’essai accreditati, da segnalare (oltre alla già annunciata Palma d’Oro di Cannes, Anora di Sean Baker): il Leone d’Oro La stanza accanto di Pedro Almodovar e, sempre da Venezia, Noi e loro (Jouer avec le feu), Coppa Volpi per Vincent Lindon; il Premio del Pubblico di Orizzonti Extra Shahed (The Witness) dell’iraniano Nader Saeivar, El jockey dell’argentino Luis Ortega e Stranger eyes di Siew Hua Yeo (entrambi in concorso).

Nutrita anche la partecipazione del cinema italiano: Parthenope di Paolo Sorrentino, Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta alla presenza del regista Gianluca Jodice (film di apertura del Festival di Locarno), l’anteprima assoluta di Hey Joe con il regista Claudio Giovannesi.