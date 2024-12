Chiude “Il rispetto non è un dono“

Oggi ultimo giorno per visitare la mostra di fotografia e pittura “Il rispetto non è un dono”, contro la violenza sulle Donne, presso la Casermetta San Frediano, organizzata dall’associazione culturale “ArtisticaMente”, con la collaborazione della Polizia di Stato, visitata in una settimana di apertura da numerose persone. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, finissage con brani a tema letti da Marianna Perilli (autrice dello stesso) e Laura Menesini (Wadia Samadi). La mostra è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 in poi, fino al finissage. Espongono: Maria Alfieri, Angelo De Maio, Massimiliano Falso, Antonella Fantaccini, Melchiorre Gambaro, Gianni Hans, Paola Manfredini, Laura Menesini, Francesco Lorenzo Morganti, Maria Rosaria Nardo, Nicoletta Pirozzi, Giuseppe Pisana, Rossella Priori, Anna Signorini, Nelita Specchierla, Marina Tomasi.