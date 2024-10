Cerimonie di ringraziamento in città per la canonizzazione di Elena Guerra

Celebrazioni di ringraziamento domenica scorsa in città per la canonizzazione di Elena Guerra. Dopo la Messa al mattino nella cattedrale di San Martino con l’arcivescovo Paolo Giulietti, una processione (nella foto di Alcide) si è snodata fino alla chiesa di Sant’Agostino: dalla cattedrale i fedeli sono passati da piazza san Giovanni, via del Duomo, piazza del Giglio e piazza Grande, via Vittorio Veneto, piazza San Michele e via Calderia. In piazza san Salvatore, la processione ha poi raggiunto piazza Sant’Agostino. Qui i fedeli sono entrati in chiesa per una preghiera conclusiva presso le spoglie di santa Elena Guerra, alla presenza del movimento del Rinnovamento nello Spirito Santo con i suoi responsabili nazionali e i gruppi della Toscana.

"Anche a Lucca celebriamo con gioia il dono di una concittadina dichiarata santa – ha sottolineato il vescovo Giulietti –. La vita e l’insegnamento di Elena Guerra ci vengono “riconsegnati” dalla Chiesa con un’autorevolezza nuova. Ora sta a noi farne tesoro, perché possano accompagnare il cammino della nostra Chiesa locale in questa impegnativa fase di riforma".