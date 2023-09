Cento strutture per attività fisica adattata. Benessere low cost, 3.5 euro a lezione

Prendono il via in oltre 100 strutture tra piscine e palestre su tutto il territorio aziendale i corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) organizzati dalla Usl Toscana nord ovest “L’Attività fisica adattata – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda Usl e responsabile Afa – è una attività fisica di gruppo a carattere non sanitario, tenuta da personale formato che segue protocolli prestabiliti della Regione. Il movimento ha effetti positivi in termini di benessere psicofisico a tutte le età e, se fatto in gruppo, contribuisce alla socializzazione e quindi al miglioramento della qualità di vita oltre che della muscolatura e delle articolazioni. I prezzi calmierati, 3.5 euro a lezione, e la capillare diffusione permettono di essere alla portata di tutti. I nostri ambulatori di Medicina dello Sport restano a disposizione di palestre e associazioni di volontariato che volessero dare la loro disponibilità”. I corsi sono rivolti a persone sedentarie o con artrosi, osteoporosi (AFA a bassa disabilità) o a quelle con limitazioni funzionali conseguenti a patologie invalidanti stabilizzate come ictus o Parkinson (AFA ad alta disabilità). Info sul sito uslnordovest.toscana.it, pagina online sui Corsi Afa.