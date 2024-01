Carri, maschere e coriandoli. Tutto pronto per CarnevalMarlia

Ormai si battono record in continuazione. Per l’ultimo colpo di coda della pandemia, due anni fa Carnevali a maggio, alternativa alla gita al mare. In questo 2024 mai così presto, invece, come da noi anticipato, complice la Pasqua molto bassa, a fine marzo. A Porcari si parte addirittura domenica 14 gennaio, una settimana dopo l’Epifania. A Marlia, l’altra grande manifestazione dedicata ai coriandoli, alle maschere e al divertimento, inizierà il 21. Definito il programma dell’edizione numero 120 del CarnevalMarlia. La prima, infatti, è datata 1904. Stavolta niente sfida tra i rioni per la creazione allegorica più votata. Dunque, al via il 21 gennaio, poi 28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio e 18 febbraio solo come jolly, se ci sarà da recuperare per eventuali problemi legati al maltempo. Con inizio sempre alle 14:30, ogni domenica sfilata dei carri allegorici e delle mascherate, animazione musicale con "Il Basso Parlante", trucca bimbo, baby dance, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animazione. Saranno presenti le scuole Don Aldo Mei ed ANFAS LUCCA.

Animazione sul carro di apertura con "FEDERICA" e partecipazione dei gruppi di danza delle palestre FIT-Express, My Time, Happy Gym, Yes Dance, Auser, Ballancora, - Vivi e Danza. Ogni domenica stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze e tante ghiottonerie.

Non potrà mancare la fiera di beneficenza. Inoltre .il 21 gennaio animazione con "Complesso Bandistico di Valdottavo". Il 28 gennaio "COLLEGO", laboratorio costruzioni a tema "120 anni CarnevalMarlia" By Riccado di Nasso Projet Manager. Per i più piccoli "Drago Vivente e Trampoliere di Specchio" e raduno moto. Il 4 febbraio animazione con associazione Supereroi e raduno a cura del Vespa Club Lucca. Una manifestazione di notevole tradizione. Infatti le prime notizie certe del Carnevale a Marlia risalgono al 1904.

Nel 1909 per la prima volta fu dato l’avvio al corso mascherato, al piazzale della Chiesa i palchi per gli spettatori. Nel 1928 fanno la comparsa i carri lavorati con gesso e carta. I primi carri allegorici erano trainati da buoi. Questa formula è andata avanti fino la 1956 poi, per mancanza di volontari e di spazi c’è stato uno stop. Il Carnevalmarlia come lo conosciamo oggi, nacque nel 1978. Il corso mascherato si svolge da piazza del mercato, lungo via Paolinelli.

Massimo Stefanini