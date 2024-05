Carrara non si ricandida. Il centrodestra sceglie di puntare su Bassini

Attenzione alle frazioni con uno specifico assessorato, alla valorizzazione del centro storico con la creazione di una Commissione ad hoc, sinergia con le associazioni di volontariato, oltre agli investimenti che saranno programmati sul territorio con circa tre milioni di euro arrivati di recente da Enti sovracomunali. Sono i tre punti fondamentali di Marzia Bassini, 58 anni, nata a Montecarlo, sposata, una figlia, di professione insegnante, ufficialmente presentata come candidata a sindaco per il centrodestra a Montecarlo, come da noi anticipato lunedì scorso. Il sindaco uscente, Federico Carrara, lascia dopo appena un mandato, riservandosi nelle prossime ore (la scadenza per la presentazione delle liste è sabato 11 alle 12) la decisione se entrare comunque in squadra o meno. "C’è una casella vuota, la mia – ha spiegato Carrara - vedrò nelle prossime ore se inserirmi, ma nel caso decidessi di lasciare la politica completamente darò una mano e il massimo sostegno a Marzia. La persona giusta, dopo 5 anni di assessore, altrettanti da vice sindaco e da primo cittadino quando ho dovuto lasciare temporaneamente nel 2021, quindi si è scelta la continuità".

Alla presenza del consigliere regionale Vittorio Fantozzi, Carrara ha spiegato i motivi della sua rinuncia. "Una decisione sofferta, voglio ringraziare tutti i montecarlesi che mi hanno sempre aiutato. Lascio per tre motivi: il Covid mi ha provocato strascichi e la mia salute merita attenzione così come la meritano la mia famiglia e una azienda che richiede la mia presenza". Marzia Bassini ha aggiunto: "Sono onorata ma lo sento anche come un dovere". La sorella, Nicoletta Bassini, fu sindaco a Montecarlo dal 1990 al 1992.

Massimo Stefanini