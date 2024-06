Carabinieri, un impegno costante. Quattro arresti a settimana e 2300 denunce in un anno. Il bilancio alla festa dell’Arma

Oggi l’Arma dei carabinieri festeggia i 210 anni dalla fondazione con una cerimonia pubblica in piazza Napoleone che avrà inizio alle ore 10 alla presenza del Prefetto Giusi Scaduto, dei vertici delle Istituzioni cittadine e di oltre 100 studenti delle scuole della provincia. E’ l’occasione per un bilancio degli ultimi dodici mesi.

I servizi esterni svolti 24 ore su 24 dai Nuclei Radiomobili delle Compagnie e dalle Stazioni Carabinieri

sono stati rilevanti: effettuate 24.682 pattuglie e perlustrazioni con ben 48.331 militari impegnati, mentre gli operatori delle Centrali Operative dei Comandi Compagnia di Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana hanno gestito 19.726 chiamate al “112” e 16.423 interventi, assolvendo con professionalità il delicato compito di coordinamento delle pattuglie. Inoltre, le Stazioni Carabinieri, capillarmente presenti in tutti i Comuni della provincia, attraverso il servizio di “polizia di prossimità”, garantiscono la presenza dei militari che ha visto, infatti, oltre 98.000 persone accedere nelle Stazioni Carabinieri della provincia.

Per la “cultura della legalità” e a tutela delle “fasce deboli” organizzati incontri in ben 25 scuole, con il coinvolgimento di oltre 3000 studenti per creare una solida coscienza civica e uno spirito critico verso i fenomeni di maggiore rischio, quali il consumo di droga, l’abuso dell’alcol, il bullismo e i pericoli che possono derivare dalla rete internet. Sempre in materia di prevenzione, 53 incontri in 30 Comuni per sensibilizzare le persone anziane sui rischi delle truffe, fornendo consigli e indicazioni sui comportamenti da tenere a oltre 5.000 anziani.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sul territorio ha effettuato 488 controlli, 108 dei quali hanno portato a contestazioni di non conformità, 184 sono state le sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di circa 111.000 euro, 15 quelle penali e 762 chilogrammi di alimenti non conformi sequestrati. Particolare rilievo l’azione di tutela della salute delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili e della popolazione scolastica, con verifiche eseguite nei servizi mensa e le relative imprese di catering che operano presso le strutture ospedaliere e sanitarie, pubbliche e private, e presso gli istituti scolastici.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, grazie ai Nuclei di Orecchiella e Montefalcone (PI) ha effettuato 1075 controlli con 257 persone e 597 veicoli controllati e quasi 3000 euro di sanzioni per abbandono di rifiuti e attività venatoria nelle aree interne e perimetrali delle Riserve.

Il Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca con i suoi 7 Nuclei CC Forestali e il Nucleo Investigativo di Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ha svolto 4.242 controlli tesi alla tutela dell’ambiente, rilevando 411 illeciti amministrativi per un totale di oltre 217 mila euro e perseguendo 123 reati, con 72 persone denunciate per numeri reati tra cui incendio doloso, traffico illecito di rifiuti, violazioni urbanistiche e maltrattamenti di animali.

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno effettuato 10 controlli a esercizi antiquariali, commerciali e un sopralluogo in un’area archeologica. Recuperati diversi beni di natura archeologica per un valore, qualora commercializzati, di circa 8.000 euro. Fornendo ausilio all’attività di Polizia giudiziaria eseguita dall’Arma territoriale, recuperati numerosi beni antiquari provento di furto da una chiesa del centro storico: denunciato un 55enne lucchese.

I Carabinieri per la Tutela del Lavoro hanno controllato  176 aziende in materia di impiego, individuando 319 lavoratori di cui 80 irregolari, 55 lavoratori in nero e 10 clandestini;  40 attività sospese per ricorso a lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza;  100 imprese in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con 59 persone denunciate a piede libero, di cui 20 stranieri.

Oltre all’attività di prevenzione, l’Arma ha continuato a reprimere i reati e in particolare i fenomeni della violenza di genere, dello spaccio di droga e di reati come furti e rapine. Ben 220 le persone arrestate e 2316 quelle denunciate, procedendo per l’81% di tutti i reati accertati o denunciati in provincia (11082 reati). I casi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori hanno portato all’arresto di 12 persone e alla denuncia di 78 con l’emissione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, attivando ben 41 braccialetti elettronici. La lotta al traffico di droga in particolare in prossimità delle scuole, dei parchi pubblici e degli scali ferroviari, ha consentito di arrestare 56 persone, denunciarne 78 e segnalarne alla Prefettura per consumo di stupefacenti 133, nonché sequestrare oltre 120 Kg di droga.

Particolare attenzione al contrasto della microcriminalità e in particolare ai reati predatori, principalmente furti e rapine, con 23.645 pattuglie e 46.322 militari, l’identificazione di 85.922 persone e 60.715 automezzi controllati. Tra le principali operazioni il blitz nel covo della banda di 4 albanesi arrestati a settembre 2023 per numerosi furti in abitazione.