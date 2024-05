Cantiere in arrivo sul Rio delle Salde

Sono pronti ad aprire i cantieri del Consorzio di Bonifica Toscana Nord in Garfagnana e Valle del Serchio, finanziati nell’ambito della Strategia nazionale Aree Interne. Uno dei primi sarà quello di Bagni di Lucca, un investimento di circa 50mila euro, finanziato dalla Regione Toscana tramite il Programma di sviluppo rurale 2014-2020. "Nello specifico, l’intervento riguarda il Rio delle Salde, affluente del Serchio – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi -. E’ importante riuscire a sistemare il versante così da aumentare la sicurezza della zona e in particolare della strada di scorrimento che passa lì vicino. Un’opera di mitigazione del rischio e di supporto alla tenuta socioeconomica del territorio che rientra appieno nella Strategia delle Aree Interne".

Nel caso specifico il mancato intervento di prevenzione sul Rio delle Salde potrebbe infatti portare al collasso delle sponde, con conseguenti smottamenti che finirebbero nel Rio stesso fino a ostruire il regolare deflusso, con possibili conseguenze sia a monte che a valle degli stessi corsi d’acqua.

Nello specifico, gli interventi di prevenzione dei danni da calamità naturali riguardano la sistemazione idraulica per uno sviluppo lineare di 40 metri lungo il corso d’acqua: pulizia estesa e generalizzata per circa 250 metri dell’alveo, realizzazione di due scogliere con massi ciclopici in sponda destra ciascuna lunga 20 metri a monte e una rimodellazione in terra dell’alveo con riprofilatura del versante sopra le scogliere. Il cantiere avrà una durata di circa 60 giorni.