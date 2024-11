Campionato di lettura. Aperte le iscrizioni per i ragazzi della Valle

L’Unione Comuni Garfagnana, che esercita la funzione delegata per la promozione della lettura sul territorio dell’intera Valle del Serchio, porta a conoscenza che si terrà anche quest’anno il Campionato di Lettura, giunto alla sesta edizione, promosso dalla Rete Bibliotecaria della Provincia di Lucca, rivolto alle classi seconde della scuole secondarie di primo grado. Gli Istituti scolastici hanno tempo fino a mercoledì 20 novembre prossimo per iscriversi all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Unione Comuni Garfagnana allo 0583 644911. Al concorso, realizzato con la consulenza e la conduzione dell’esperta animatrice Eugenia Pesenti, può partecipare una classe seconda della scuola secondaria di primo grado per ogni Istituto Comprensivo della Provincia.

Il concorso sarà articolato in due fasi: una prima in cui avverrà la consegna dei libri selezionati alle classi partecipanti che poi dovranno essere letti con conseguente compilazione di un questionario online. Quindi una seconda dove, per le quattro classi finaliste, saranno aggiunti altri due titoli da leggere prima di accedere alla finale che vedrà gli studenti fronteggiarsi contemporaneamente in una sfida condotta dall’animatrice. Alla fine verrà stilata una graduatoria e verranno assegnati premi a tutte le classi finaliste. "Una bella iniziativa – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che mette in relazione studenti e insegnanti e stimola il dialogo e il confronto".

Dino Magistrelli