Camminata per il Meyer. Ecco la “Run For Love“

Si fa in coppia e comunque in buona compagnia, camminando a passo lento o veloce lungo strade di paese, mulattiere e rigeneranti zone boschive, possibilmente indossando una maglia che rappresenta la vera finalità solidale dell’evento; raccogliere fondi per sostenere le attività di ludoterapia per i bambini dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La camminata “Run For Love“, promossa in Valle del Serchio dal gruppo di animazione “Speranza Canto“ e dall’associazione “La Campagna Aps“, che accomuna piccole località che gravitano intorno alle attività legate alla piccola chiesa di Turritecava, nel comune di Gallicano, si terrà domenica con partenza alle 10 dalla sede delle associazioni in via Turritecava, 1. Sarà una passeggiata, con le stesse modalità delle iniziative organizzate spesso dai componenti del gruppo durante l’anno, anche se questa volta vedrà la collaborazione attiva con la Fondazione Ospedale Meyer che promuove le “Run for Meyer“.

Il percorso stabilito, Turritecava- Cardoso e ritorno, è adatto a tutti, molto facile e lungo poco più di 5 km da percorrere su asfalto e mulattiere, per cui è consigliato l’uso di scarponcini da trekking. Alla luce, poi, della nota accoglienza del gruppo di organizzatori, al ritorno i partecipanti troveranno un piccolo ristoro a loro disposizione, con torte e caffè.

Possibile acquistare anche la maglia rosa dedicata alla corsa, da utilizzare anche in altre occasioni e sempre per sostenere le attività del Meyer. Aperte le iscrizioni alla corsa, anche denominata di San Valentino, con la possibilità di sbrigare la pratica domenica mattina prima della partenza. Costo di iscrizione 18 euro a coppia e 5 euro a testa da aggiungere per chi volesse acquistare la maglia dedicata.

Fiorella Corti