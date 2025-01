"Cambia aria e usa i mezzi pubblici". I giovani sono i primi a crederci

L’alternativa alla macchina e un contributo alla riduzione dell’inquinamento. Sono già oltre 140 gli altopascesi che hanno deciso di partecipare al bando "Cambia aria, risparmia sul tuo abbonamento", grazie al quale è possibile ottenere un rimborso del 25% sugli abbonamenti a bus e treno. Promosso dall’amministrazione D’Ambrosio, il progetto punta a incentivare l’uso dei mezzi pubblici e a migliorare la qualità dell’aria, in particolare nei periodi più critici. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare. Coloro che hanno partecipato fino a oggi sono sia minorenni che maggiorenni, titolari di abbonamenti scolastici o lavorativi, Autolinee Toscana, Trenitalia e Pegaso, con una risposta positiva soprattutto da parte dei più giovani: dalle domande emerge infatti che l’età media dei partecipanti è di 23 anni. Con un valore complessivo di 30 mila euro, il bando è un contributo concreto per chi ogni giorno sceglie di usare autobus e treni, lasciando l’auto a casa.

"È un un unicum sul nostro territorio, oltre a incentivare la mobilità sostenibile, offre ai cittadini l’opportunità di risparmiare – commenta l’assessore all’ambiente Daniel Toci – e siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta da novembre, quando si è partiti. Questo dimostra una crescente sensibilità verso il tema della qualità dell’aria, un aspetto fondamentale soprattutto nella Piana, dove la situazione è particolarmente critica, per le polveri sottili. Ci sono ancora risorse disponibili, quindi invitiamo chi è interessato a partecipare".

Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel comune di Altopascio, senza limiti di età, posizione economica o motivazione per l’uso del mezzo pubblico (studio, lavoro o altro); essere titolari di un abbonamento con almeno un mese di validità compreso nel periodo critico per la qualità dell’aria (1 novembre - 31 marzo). La scadenza è fino a esaurimento fondi, la domanda può essere consegnata via PEC all’indirizzo [email protected] o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La domanda è disponibile al link: https://www.comune.altopascio.lu.it/index.php/it/news/bando-per-lerogazione-di-incentivi-per-lacquisto-di-abbonamenti-per-il-trasporto-pubblico. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Altopascio (Palazzo Dogana, via Cavour, 62/64): [email protected] oppure 0583.24031.

Massimo Stefanini