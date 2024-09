Bulloni per delimitare lo spazio. A breve parte l’installazione

L’arrivo dei bulloni, destinati a segnare senza margine di errore il reale spazio a disposizione degli esercizi sul suolo pubblico, era stato annunciato giusto un anno fa: adesso sembra sia davvero la volta buona. Almeno per piazza Anfiteatro, dove lo spazio occupato dalle attività è, secondo molti, strabordante.

Con ogni probabilità l’intervento verrà effettuato in autunno, una volta terminati i Comics.

"Lo studio tecnico per la progettazione – spiega l’assessore alle Attività Produttive Paola Granucci – è stato più complesso del previsto e per questo ci sono stati rallentamenti nella tabella di marcia. Tuttavia, prossimamente si procederà all’installazione dei bulloni in piazza Anfiteatro con l’obiettivo di garantire un maggior ordine e decoro in centro storico. Quella in piazza Anfiteatro è una installazione sperimentale e in caso di buoni riscontri potrà essere replicata anche in altre zone nevralgiche del centro".

Dunque, si partirà da lì, ma, a rigor di logica, salvo eventuali correttivi, l’esperimento è destinato a essere esteso a tutto il centro. I bulloni, dei tasselli con il marchio del Comune di Lucca non sono del resto una novità. Alcuni di essi sono sopravvissuti all’usura del tempo e sono ancora visibili in alcune zone: ora torneranno a segnare, senza possibilità di errore, sino dove possono stare i tavoli e le sedie dei locali.

Dentro quelli che saranno dei veri e propri confini, ci saranno i tavoli per i quali gli esercenti hanno pagato, fuori da essi, quelli non regolamentati e che, in caso di controllo, sono destinati a produrre multe per le attività.

Fabrizio Vincenti