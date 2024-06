Bretella. Addio alla Salt

Salt e l’autostrada Bretella si dividono. La concessione per l’autostrada A11/A12 tra Viareggio e Lucca storicamente gestita da Salt passa a Concessioni del Tirreno, che fa sempre parte del Gruppo Astm che controlla anche Salt. In particolare, Concessioni del Tirreno (CdT) subentra a Salt nella gestione delle tratte autostradali A12 Sestri Levante - Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca, A15 diramazione per La Spezia e ad Autostrada dei Fiori (AdF) per la A10 Savona – Ventimiglia.

"La concessione, assegnata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al termine di una gara europea – spiega Astm – prevede la conclusione dei progetti avviati da Salt e da AdF oltre a significativi nuovi investimenti, indicati nel bando, volti a innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza delle tratte e a offrire una sempre migliore qualità del servizio all’utenza autostradale". Per quanto riguarda il personale, invece, viene assicurato, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità in CdT. Tutto come prima? Non proprio: in Salt sono soci sia la Provincia di Lucca (con lo 0,225 per cento) che la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest (0,266%) e ci si chiede se la loro presenza, con il tratto autostradale che passa a Concessioni del Tirreno (posseduta al 100 per cento da Itinera Spa sempre del Gruppo Astm), abbia ancora un senso. Di più: gli utili che affluivano, grazie agli incassi di questo tratto di autostrada molto trafficato e nemmeno economico, potranno (e come?) quota parte continuare a finire nelle casse dei due enti?

F.V.