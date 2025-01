Botta e risposta anche a Porcari

"La Regione è stata chiara: il nuovo Piano rifiuti e bonifiche non è retroattivo e quindi non si applica al progetto dell’impianto di riciclo pannolini e tessili di Salanetti. Si valuterà con la normativa vigente alla presentazione del progetto". Così il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, commenta le dichiarazioni dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni sulla proposta di RetiAmbiente per l’impianto di riciclo. Su Salanetti si continua a discutere, in attesa che la Conferenza dei Servizi del 22 gennaio faccia definitiva chiarezza sulla questione.

"L’inadeguatezza delle aree prossime ai centri abitati è stata reintrodotta – spiega Fornaciari - sebbene senza stabilire un netto criterio escludente come in precedenza, ma resta ferma la necessità di "porre particolare attenzione" nell’autorizzare gli impianti alle aree con presenza di centri abitati a meno di 200 metri. Le nostre sollecitazioni, portate avanti dialogando con il presidente Giani e i consiglieri Mercanti e Puppa – prosegue Fornaciari – hanno ottenuto un risultato importante: si dovrà tenere conto della presenza dei centri abitati nelle valutazioni. Insomma, per farla semplice: che si valuti secondo il vecchio Prb o secondo il nuovo, l’area di Salanetti non è idonea. Non ho intenzione di cedere su nulla".

Sull’altro fronte, l’opposizione insorge, il capogruppo Barbara Pisani, afferma: "Il nuovo Piano Rifiuti ha letteralmente cancellato il criterio escludente della distanza minima dei 200 metri dai centri abitati perché era un ostacolo per la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti in Toscana. Tanto è vero, che tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione per reintrodurre tale criterio localizzativo sono stati brutalmente bocciati dalla maggioranza PD. Questa l’amara verità. Il sindaco Fornaciari non venga a raccontarci l’ennesima novella. Capiamo - prosegue Barbara Pisani - che Fornaciari sia in forte difficoltà con il paese: cercava di attribuirsi qualche improbabile merito per essere riuscito a partorire, solamente dopo le infinite pressioni nostre e delle oltre 300 lettere dei porcaresi, una delibera di giunta che avrebbe dovuto essere lì da anni, a difendere il centro abitato di Porcari".

Ma.Ste.