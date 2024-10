Bonus per la natalità. Sono già 32 nuclei familiari che hanno fatto richiesta

A un mese circa dall’attivazione del bonus natalità introdotto dall’amministrazione Pardini nei confronti di quelle famiglie che avranno un figlio, o lo adotteranno, nel corso dell’anno (fino al 24 settembre del 2025), sono state 32 i nuclei familiari che hanno richiesto il beneficio, di cui uno per parto gemellare, per un totale di 33 buoni da 1.000 euro che verranno liquidati nelle prossime settimane.

“In linea con quanto ha stabilito il Governo per la prossima Legge Finanziaria – dichiarano gli assessori alla famiglia Simona Testaferrata e al Bilancio e servizi anagrafici Moreno Bruni – l’amministrazione ha attivato questa iniziativa un mese fa e già sono state oltre trenta le famiglie che hanno fatto richiesta di poter accedere al bonus. Si tratta, da parte nostra, di un gesto di attenzione per tutti quei genitori che si trovano a vivere uno dei momenti più belli, ma anche più impegnativi, della vita. Il bonus del Comune sarà cumulabile con quello che verrà introdotto dal Governo Meloni e completeranno questo pacchetto dedicato ai nuovi nati una carta dei servizi integrativi che darà diritto a ritirare un kit realizzato dalle Farmacie comunali e consentirà anche di frequentare una serie di incontri post-partum. Ci fa piacere avere in un certo senso precorso il Governo: ogni nuovo nato, ogni nuovo bambino adottato entra infatti a far parte della nostra collettività, accrescendola e rinnovandola”.

Come funziona il bonus natalità. Al momento della registrazione della nascita del bambino o della sua adozione nel Registro dello Stato Civile, ogni mamma riceverà una lettera con le istruzioni per richiedere il bonus di 1.000 euro. L’unico requisito che dovrà avere è la residenza di almeno 5 anni sul territorio del comune di Lucca. Il contributo infatti sarà erogato a prescindere dall’Isee della famiglia e sarà cumulabile con altri benefici a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno del reddito alle famiglie. Insieme alla stessa lettera la neo mamma riceverà anche una tessera, la Carta dei servizi integrativi per la madre e il bambino, che una volta compilata darà il diritto di ricevere il kit nascita in tutte le farmacie comunali del territorio, che conterrà una serie di prodotti per la cura dell’igiene del bambino. La stessa carta servirà anche a frequentare gratuitamente 4 incontri a cadenza settimanale organizzati dall’Associazione consulenza per la famiglia sul post partum. Per informazioni è possibile contattare il Comune allo 0583/442876 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.