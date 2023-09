Bertoncini, nuova sede. Rinasce l’area di Zinepri: "Zona che si riqualifica"

Grande festa e altrettanta condivisione, potremmo dire di massa, per l’inaugurazione della nuova sede della Ditta Bertoncini, leader nella vendita e assistenza di attrezzature agricole in tutta la Valle del Serchio, che è andata ad arricchire la riqualificata località industriale e artigianale di Zinepri a Gallicano. A parlarne è stato lo stesso sindaco di Gallicano, David Saisi, che non ha nascosto la soddisfazione per l’apertura di una nuova attività commerciale, in un’area molto pregiudicata in passato dalla presenza di un impianto di bricchettaggio e dalle sue esalazioni maleodoranti. "Oggi questa zona, dalla quale diverse aziende sono fuggite e altrettante minacciavano di farlo, sta ritrovando la sua vocazione primaria, tornando a essere particolarmente attrattiva per vecchi e nuovi insediamenti - ha raccontato il sindaco di Gallicano ai tanti intervenuti alla festa inaugurale, ringraziando i titolati della scelta compiuta per la loro nuova avventura commerciale -. Alcune ditte che nel tempo avevano lasciato il loro spazio trasferendosi in altre zone a causa delle criticità ambientali presenti, hanno fatto ritorno e questa è soltanto una delle inaugurazioni che si succederanno nelle prossime settimane".

"Sono particolarmente felice, inoltre, di accogliere nel nostro territorio un’azienda sana e forte come la Bertoncini, conosciuta e apprezzata in tutta la Valle e nell’intera Provincia. Presente da oltre 50 anni in Garfagnana, dà lavoro a 5 dipendenti e offre prodotti e assistenza di qualità. Ben arrivati, dunque, - ha concluso David Saisi - e buon lavoro". Molto particolare il momento del taglio del nastro che il sindaco di Gallicano ha compiuto con una piccola motosega, naturalmente prodotto in vetrina nell’attività che è rivenditore ufficiale per la Garfagnana e la Mediavalle della "Stihl", avvenuto dopo la consegna di una pergamena benaugurante consegnata a nome dell’amministrazione comunale. Benedizione dei locali, poi, condivisa tra i parroci di Gallicano, don Fiorenzo Toti, e di Molazzana, Fra Benedetto Mathieu, visto che i titolari sono parte integrante della comunità della frazione di Cascio, definita a buon titolo "Capitale della Criscioletta".

Pietanza tipica, preparata dalle sapienti mani degli animatori della famosa sagra omonima che per due fine settimana di agosto richiama annualmente a Cascio migliaia di persone provenienti da tutta la Toscana. Presenti anche il sindaco di Molazzana Andrea Talani e il consigliere regionale Mario Puppa che ha portato i migliori auguri della Regione Toscana allo staff, sottolineando l’importanza della connessione dell’azienda con la terra e l’ambito agricolo in generale, ottimo viatico per il nuovo percorso intrapreso.

Fiorella Corti