"Bene il dialogo Lucca-Capannori. Grazie a Santini e a Francesconi"

“Rendere gratuita la Firenze-Mare a mezzi pesanti e residenti nel tratto compreso fra Lucca e Altopascio, è la soluzione migliore per decongestionare il traffico nella piana. Grazie all’assessore Remo Santini, che sta lavorando per questo obiettivo, auspicato dai Forza Italia da anni”.

Lo dice Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori, sull’iniziativa del “tavolo per la viabilità” congiunto Lucca/Capannori, cui sono invitati tutti i comuni della Piana”, indetto per trovare soluzioni agli elevati flussi di traffico, che vede la gratuità del tratto autostradale in oggetto, come proposta principale.

“Finalmente – spiega Matteo Scannerini – si va oltre i colori politici e si mettono le esigenze del cittadino al primo posto. Liberalizzare il tratto autostradale della A11 Lucca-Altopascio è una misura relativamente semplice e dai costi contenuti, ma che avrebbe un grande impatto positivo sulla viabilità della piana. I cittadini userebbero la Firenze/mare come tangenziale e le vie principali come Viale Europa, via Pesciatina, via Romana e circonvallazione, si decongestionerebbero”.

“Un plauso – è la conclusione del capogruppo di Capannori Scannerini – va al ‘nostro‘ assessore Santini (inteso come di partito, ndr) per essersi fatto avanti, ma anche all’assessore e vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi, che ha accettato di lavorare di concerto con Lucca, per il bene di tutti”.