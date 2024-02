“Back to the Style“. La street dance torna nel centro storico con i migliori talenti

L’energia della street dance sta per invadere le strade di Lucca con il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’anno: Back to The Style. Organizzato da Emozione Danza e inserito nel calendario Vivi Lucca, questa celebrazione della danza urbana promette di portare entusiasmo e talento in ogni angolo della città. L’evento è stato presentato a palazzo Orsetti, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore alla cultura Mia Pisano, l’assessore allo sport Fabio Barsanti e il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, di Riccardo Puglisi in rappresentanza del circuito Dance Plus e di BPER banca e dei due organizzatori dell’evento, Mattia Capozzi e Fabio Marcucci.

Questa edizione, che si svolgerà dal 7 al 10 marzo, si distingue per la sua portata internazionale, con la presenza già confermata di partecipanti provenienti da ben 22 Nazioni diverse, testimonianza dell’appeal globale di Back to The Style. L’evento, giunto alla 12ª edizione, ha consolidato la sua reputazione come uno dei palchi più prestigiosi d’Europa per la street dance, attirando personalità di spicco del settore e talenti emergenti da tutto il mondo. L’edizione 2024 sarà caratterizzata anche dal forte impegno all’inclusione, con la collaborazione delle scuole superiori della zona per rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio, in particolare ai giovani. Per questo, il 7 marzo, il Teatro San Girolamo ospiterà tre spettacoli completamente gratuiti, un’opportunità unica per avvicinare i giovani alla cultura della street dance.

In vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi, dove la Break Dance farà il suo debutto, Back to The Style organizzerà il Walking Dance Tour, un evento che vedrà le strade di Lucca trasformarsi in un palcoscenico vivente per ballerini provenienti da tutta Italia. Questo momento unico offrirà un assaggio dell’energia e della creatività che caratterizzano la street dance, preparando il terreno per l’entusiasmante inclusione della disciplina nelle Olimpiadi. BTS non è solo un evento locale, ma un momento di rilevanza nazionale e internazionale, con il patrocinio e il supporto del Ministero per Sport e i giovani, oltre che delle istituzioni locali e regionali. Con il contributo di sponsor e partner, l’evento si conferma come un momento di celebrazione della street dance e della sua influenza sulla cultura contemporanea.

Rebecca Graziano