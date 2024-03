Aspettando Verdemura. La giungla dentro casa

Prendersi cura delle piante in case tanto da poter ottenere una piccola giungle da salotto. E’ il tema del prossimo appuntamento di ‘Aspettando VerdeMura 2024’ – gli incontri on line gratuiti (webinar) ci accompagneranno insieme agli esperti di settore, verso la nuova edizione della magnifica mostra lucchese dedicato al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, che si terrà sulle Mura e nell’Orto botanico di Lucca nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile.

VerdeMura è inserito anche quest’anno nella Lucca Crea “Spring” gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca. Dopo il successo della passata edizione si rinnova la formula dei due week end ricchi di appuntamenti e dedicati alle passioni insieme a Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop che si terrà questo week end (23 e 24 marzo al Polo Fiere di Lucca). Comprare il biglietto per visitare entrambe le manifestazioni conviene: acquistando infatti il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro.

Con Aspettando VerdeMura ci terranno compagnia i webinar gratuiti serali, tenuti da altrettanti maestri del settore, pronti a svelare i trucchi del mestiere, tutti in orario serale alle 21, (prenotandosi sul sito www.verdemura.it). Dopo il successo di adesione del primo incontro, oggi VerdeMura invita tutti a collegarsi per un webinar dedicato alle piante di casa dal carattere esotiche, con le foglie grandi, intagliate, disegnate, variegate, che ormai rappresentano un mood affermato nel gusto degli italiani e non solo delle riviste di design dedicate alla casa. Tema questo che troverà spazio anche durante la fiera dedicata al giardinaggio. Ad essere coinvolti in questa passione soprattutto un pubblico giovane che non avendo la possibilità di possedere un giardino ricrea all’interno uno spazio avvolgente e naturale, dove le piante non sono più semplice decoro, ma protagoniste e compagne di vita nella loro crescita: “La giungla dentro casa” sarà il tema trattato dal giovane instagrammer @andreadl86 Andrea De Luca, appassionato del mondo vegetale, ci guiderà alla scoperta di come una passione può trasformarsi in una scelta di vita, di cosa ha scoperto nel tempo con l’esperienza diretta senza trovarlo sui libri riguardo alle sue piante, e di come una casa può diventare una giungla senza dover spendere una follia.