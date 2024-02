Arriva al Museo: "Ciel sereno, terra scura"

Nella Sala della Narrazione del Museo a Piazza al Serchio, lo studioso Riccardo Boggi, lunigianese, laureato in pedagogia all’Università di Genova, ha presentato il suo libro "Ciel sereno, terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato", edito nel 2023. " Nei nove racconti presenti nel volume- ha spiegato Boggi- trovano posto i ricordi della tradizione, le formule magiche che donne e uomini del popolo recitano, in quanto tenutari di saperi ancestrali che diventano il loro patrimonio interiore. I racconti di paura parlano di fantasmi, spettri, anime vaganti, esseri che si aggirano di notte in luoghi solitari; le donne compiono quotidianamente fatiche per trarre sostentamento da una terra difficile che si mostra loro con le erbe, gli animali, le rocce, ma anche con la simbologia del sacro, croci, cappelle, altari. In questo ambiente nascono i riti di segnatura, testimonianza di un incontro, di una presa di consapevolezza rispetto alla condizione di sofferenza, del rapporto di fiducia tra curante e curato".

Dino Magistrelli