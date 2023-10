Areoporto di Tassignano intitolato a Puccini. Si attende la cerimonia e il taglio del nastro

Una mozione del consigliere di maggioranza, gruppo "Popolari e Moderati", Gaetano Ceccarelli che tra l’altro è stata approvata all’unanimità, lanciava l’idea di intitolare l’aeroporto di Lucca-Tassignano a Giacomo Puccini. La proposta di Ceccarelli ha avuto consensi trasversali, bipartisan, perché il Maestro, autore delle liriche più famose al Mondo e superbo compositore, mette davvero tutti d’accordo. Oltretutto, tra pochi giorni, ormai, nel 2024, cadrà il centenario della sua morte. Essendo lo scalo ubicato a Tassignano ma che comunque gravita su Lucca, la scelta si è rivelata perfetta. Anche perché l’aeroporto evoca l’immagine di viaggi, spostamenti, legami, tutto quello che ha fatto proprio Puccini. Solo che non si era più saputo nulla. Ora il Comune ha ufficializzato: lo scalo si può chiamare da oggi Puccini. Come mai tanta riservatezza? Lo abbiamo chiesto al Comune. Dal Municipio di piazza Moro hanno dichiarato che c’era la volontà di attendere una cerimonia ufficiale, un evento con intitolazione annessa che si svolgerà tra fine 2023 o inizio del 2024, per concludere, insieme ad altre intitolazioni (a personaggi capannoresi) lo speciale periodo dedicato al Bicentenario dell’esistenza dell’Ente sotto il profilo istituzionale. Quindi la struttura è già da adesso definibile come "aeroporto Giacomo Puccini", in attesa di un formale taglio del nastro. Un brand che porterà riconoscibilità.

