Appello di Lucca 2032 “Momento decisivo tutti con Pardini”

“La scelta del nuovo Presidente della Provincia di Lucca rappresenta un momento decisivo per il nostro territorio. Sostenere tutti uniti la candidatura di Mario Pardini è quanto di più opportuno per garantire una guida ancora più solida alla nostra comunità”.

A dirlo è il Gruppo consiliare di Lucca 2032.

“Avere il sindaco di Lucca alla guida della provincia – viene spiegato da Lucca 2032 – significherebbe favorire un coordinamento più efficace tra le istituzioni locali, garantendo che le esigenze e le priorità della nostra città siano adeguatamente rappresentate a livello provinciale. Fino ad oggi Mario Pardini ha evidenziato doti manageriali certe, ha dimostrato di conoscere approfonditamente le questioni che riguardano il nostro territorio e ha sempre lavorato per il bene della comunità lucchese”.

Oltre a questo, si evidenzia, “il ruolo che Pardini ha recentemente assunto nell’ambito dell’Anci certifica ulteriormente lo spessore della sua posizione e determina una voce ancora più autorevole per i territori rappresentati”. Non solo: “La presidenza Pardini - si aggiunge - avrebbe un saldo zero sulle casse della provincia, mentre qualsiasi altro candidato vi graverebbe”.

L’appello si estende dunque dal civismo a tutte le altre anime presenti in Consiglio comunale: “Ci rivolgiamo anche alle forze di minoranza: non supportare il sindaco della nostra città, andando a disperdere il voto, vorrebbe dire dilapidare un’opportunità importante di garantire una voce forte e unita per Lucca, privilegiando interessi politici di parte. I tempi, invece, sono più che mai maturi per andare oltre le divisioni e concentrarci sulle necessità della nostra città e dei suoi cittadini. Invitiamo quindi tutti i consiglieri comunali a riflettere accuratamente su questo aspetto e a considerare l’importanza di poter contare su un sindaco di Lucca alla presidenza della provincia”.