Antica Zecca. Mostra omaggio alla sacra effigie

La Fondazione Antica Zecca di Lucca presenta una mostra che vuole essere un omaggio alla reliquia più importante della Chiesa di Lucca: meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo e tappa fondamentale della via Francigena, il Volto Santo, la cui venerazione del popolo lucchese fece assurgere a simbolo stesso della città, venne anche rappresentato dal XIII secolo in poi, su buona parte della monetazione locale.

“La ragione per cui abbiamo deciso di allestire questa mostra – afferma il Presidente della Fondazione Alessandro Colombini – è quella di offrire ai visitatori la possibilità di osservare da vicino alcune antiche e bellissime riproduzioni del grande crocifisso in legno policromo, conservato all’interno della Cattedrale di San Martino e attualmente ancora oggetto di una complessa e delicatissima opera di restauro. Grazie alla disponibilità della Curia, della Arciconfraternita di Misericordia di Lucca e di alcuni collezionisti privati siamo riusciti ad esporre un Crocifisso ligneo del XIX secolo conservato nella Chiesa di S.Filippo, una Croce astile peregrinale del XV secolo, altre opere che raffigurano l’immagine archeropita sempre realizzate nel XVIII e XIX secolo; inoltre, direttamente dalla collezione della Antica Zecca di Lucca, sono state esposte alcune reliquie – tra le quali un manipolo con fregi in oro risalente ad una vecchia veste del Volto Santo, rarissime stampe antiche ed altri cimeli che raccontano la storia e rappresentano un chiaro esempio della venerazione che – dal Medioevo in poi – i fedeli di tutta l’Europa riservarono alla Croce lucchese”.

La mostra sarà aperta fino al 30 settembre con orario 9.30-12.30, 14-17. E’ stata inaugurata con il Presidente Alessandro Colombini e i curatori Roberto Orlandi eEdoardo Puccetti; sono intervenuti l’assessore Angela Mia Pisano e Lorenzo Del Barga, consigliere comunale incaricato alle tradizioni storiche; presente anche Rosella Simoncelli, Presidente dell’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Lucca, che ha curato la conferenza dal titolo “Il Volto Santo di Lucca, una devozione lunga XII secoli”.