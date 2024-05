“Ancora un’estate“ e ancora quattro film con il Circolo del Cinema

Ancora quattro film, sempre nella nuova cornice del Cinema Astra, dati i lavori di ristrutturazione in corso al Cinema Centrale per concludere la prima parte della stagione del Circolo del Cinema di Lucca. Stasera, eccezionalmente alle ore 21.30 sarà proiettato al Cinema Astra “ancora un’estate“ della regista francese Catherine Breillat. Il film inaugura così il ciclo dedicato ai grandi film in prima visione proiettati sul grande schermo.

I quattro film in programma a maggio rappresentano le cinematografie più vive e innovative degli ultimi anni: quella argentina, scoperta recentemente con il film in due parti Trenque Lauquen da poco proiettata; quella immancabile francese con due film e quella danese con un film interessante che riporta alle atmosfere settecentesche di Barry Lyndon. Il programma completo prevede quindi Ancora un’estate, La terra promessa (Bastarden) diretta da Nikokaj Arcel (giovedì 16 maggio), E la festa continua di Robert Guédiguian (giovedì 23 maggio) e Los Delinquentes di Rodrigo Moreno (giovedì 30 maggio in versione originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro.

Per accedere al Cinema Astra occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro), o della tessera abbonamento per i precedenti cicli o della nuova tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi. Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Astra. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.