All’Informagiovani oggi consulenze su salute e alimentazione

Oggi pomeriggio all’Informagiovani di via delle Trombe ci sarà il quarto appuntamento del ciclo Come stai?, serie di incontri gratuiti e su appuntamento, rivolti a ragazze e ragazzi fino ai 35 anni su salute mentale, salute sessuale e alimentazione. Quello di martedì in particolare sarà dedicato alla salute mentale, come già il primo incontro dello scorso 11 giugno. I giovani interessati potranno avere un colloquio con la dottoressa Camilla Dachille, in un orario che va dalle 15 alle 18. Per partecipare serve la prenotazione, con messaggio al 333 3735977. Non si possono prendere appuntamenti per terzi. Informazioni su luccagiovane.it.