Allenamento congiunto al Viola Park. E i nuovi si presentano ai tifosi

La Lucchese ha affrontato ieri al Viola Park la Primavera della Fiorentina. Un allenamento congiunto, dove mister Gorgone, sembra all’inizio aver provato lo stesso modulo, con gli stessi interpreti della prima amichevole contro il Castelnuovo, con l’unica novità di Frison al posto dell’infortunato Tumbarello. L’incontro a porte chiuse è servito al tecnico rossonero per provare anche gli ultimi arrivati, in vista del primo impegno ufficiale di domenica 11 agosto alle ore 18 nella gara di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. Intanto hanno subito preso confidenza con l’ambiente gli ultimi dure arrivati, il portiere Lorenzo Palmisani, che Gorgone conosce bene, avendolo già avuto alla Primavera del Frosinone e il centrocampista Nana Welbeck. Lorenzo Palmisani ha avuto anche un preparatore dei portieri lucchese d’adozione Davide Quironi che lo ha seguito in Nazionale Under 19.

"E’ una persona alla mano – ha commentato – che mi ha sempre trattato come se fossi suo figlio. Mi sono trovato bene ed è stata una bellissima esperienza, perché è un sogno che ogni ragazzo che inizia questa carriera vuole realizzare quella di vestire la maglia della Nazionale". Per quanto riguarda Gorgone invece ha dichiarato: "E’ un allenatore che mi ha sempre trattato bene, che mi ha fatto crescere tanto e gran parte delle cose che so è merito suo. Per questo appena ho avuto l’opportunità e mi ha chiesto di venire ho subito colto l’occasione".

"Ho iniziato a giocare come centrocampista- ha concluso Palmisani – in una squadra vicino casa mia, poi un giorno il portiere si è fatto male ed allora mi sono messo in porta e mi è piaciuto. Mi ispiro ad Ederson, perché è molto bravo con i piedi ed il mister in questo mi ha insegnato tanto". "Grazie per l’accoglienza – ha aggiunto Welbeck – porto nel mio bagaglio l’esperienza, e cercherò di aiutare a sempre la squadra. Sono uno che aiuta sempre in ragazzi, con una parola in più di supporto. Mi piace recuperare palloni, appoggiarli al compagno di squadra più vicino e far ripartire l’azione. Questo è una delle mie caratteristiche, ma do una mano anche in fase difensiva ed offensiva. Spero di dare una mano alla squadra. Ho sentito parlare molto bene della società, della squadra e della Città e per questo ho fatto questa scelta".

Alessia Lombardi